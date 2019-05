Prokópis Pavlópoulos,

O primeiro-ministro da Grécia, Alexis Tsipras, disse que vai convocar eleições antecipadas após a derrota de seu partido Syriza nas eleições para o Parlamento Europeu.O Syriza, no poder desde 2015, foi ultrapassado em mais de oito pontos pela Nova Democracia (ND), a principal força de oposição de direita, segundo uma sondagem à saída das urnas e confirmada pelos resultados oficiais parciais.Tsipras disse que se reuniria com o presidente grego,para discutir a convocação de eleições imediatamente após a conclusão da segunda volta das eleições gregas marcadas para a próxima semana.

Um estudo realizado logo após o encerramento das assembleias de voto às 19h00 locais (17:00 em Lisboa) indicava que a ND terá obtido entre 30,5% e 33,5%, enquanto o Syriza garantia de 25,5% a 28,5%.