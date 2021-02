Primeiro-ministro grego apanhado em almoço com 40 pessoas

O primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis, do partido Nova Democracia (ND), está no centro de uma polémica depois de participar num almoço com mais de 40 pessoas na ilha de Ikaria, no mesmo dia em que as restrições por causa da Covid foram apertadas na Grécia.









O porta-voz do partido Syriza, na oposição, disse que o chefe de governo devia pedir desculpa, pois cometeu o abuso no preciso dia em que os gregos ficaram proibidos de se reunirem em grupos com mais de nove pessoas “e quando lhes é pedido para ficarem em casa a partir das seis da tarde”, referiu Nasos Iliopoulos.

O almoço da polémica aconteceu no terraço da casa de um deputado da ND, quando Kyriakos visitava Ikaria para reuniões com pessoal médico e para assistir a ações de vacinação contra a Covid. O convívio foi filmado e as imagens colocadas na internet desataram a polémica. Alexis Tsipras, antecessor de Kyriakos na chefia do governo, acusou o atual executivo de exibir “uma imensa presunção e arrogância”.