O PM húngaro, Viktor Orbán, foi reeleito para um quarto mandato consecutivo, reforçando ainda mais a maioria do Fidész no Parlamento ao conquistar 135 lugares contra apenas 56 da coligação Unidos pela Hungria, formada por seis partidos da oposição."É uma vitória tão grande que pode ser vista da Lua", brincou Orbán, que enumerou como adversários "a esquerda, os burocratas de Bruxelas, o dinheiro do império Soros, a imprensa internacional e até o Presidente ucraniano", referindo-se às críticas de Zelensky pela sua ligação próxima a Putin e a recusa em enviar armas para a Ucrânia.