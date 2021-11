O primeiro-ministro iraquiano Mustafa al-Kadhimi escapou ileso a uma tentativa de assassinato com recurso a drones armadilhados, no sábado à noite. O ataque, que ainda não foi reivindicado, vem aumentar ainda mais a tensão no país, semanas após as eleições contestadas pelas milícias pró-iranianas.









Segundo as forças de segurança, terão sido três os drones armadilhados usados no ataque. Dois foram abatidos pela segurança do primeiro-ministro, mas um explodiu junto à residência oficial de al-Kadhimi, ferindo seis guardas e causando danos materiais.

O chefe do governo iraquiano encontrava-se na residência no momento do ataque mas escapou ileso. Numa declaração ao país, garantiu pouco depois que se encontra bem de saúde e apelou à calma e contenção dos seus apoiantes “para bem do Iraque”. “Ataques cobardes com rockets e drones não ajudam a construir uma pátria nem um futuro”, afirmou.









Leia também Biden condena "veementemente" ataque "terrorista" contra primeiro-ministro iraquiano Os Estados Unidos condenaram a tentativa de assassinato de al-Kadhimi, afirmando que se tratou de um “ato terrorista dirigido ao coração do Estado iraquiano” e ofereceram assistência na investigação.

O ataque ocorreu dois dias após confrontos em Bagdad entre as forças de segurança e apoiantes de milícias xiitas pró-iranianas que contestam os resultados das eleições do mês passado, que deram a vitória ao partido do clérigo Moqtada al-Sadr.