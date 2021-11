Primeiro-ministro iraquiano escapa ileso de ataque de drone com uma bomba

O primeiro-ministro iraquiano, Mustafa al-Kazemi, escapou ileso este sábado de um ataque com um drone com uma bomba à sua residência no centro de Bagdade, disseram as autoridades.

Houve "uma tentativa falhada de assassinato do primeiro-ministro, o Comandante-em-Chefe das Forças Armadas, por um drone com explosivos, lançado na sua residência na Zona Verde em Bagdade", explicou a Célula de Informação de Segurança, citado pela agência noticiosa oficial iraquiana, INA.

Al-Kazemi "não foi ferido e está de boa saúde", acrescentou.