Primeiro Ministro israelita reconhece que o seu governo atravessa dificuldades

O primeiro-ministro israelita reconheceu que o país enfrenta dificuldades, incluindo protestos internos contra o projeto de lei de reforma judicial, um conflito com o Hamas em Gaza e no sul do Líbano, em pleno Ramadão, e na fronteira síria.

Benjamin Netanyahu fez este domingo estes comentários, relatados pelo Jerusalem Post, numa conversa telefónica com os líderes das comunidades israelitas que fazem fronteira com Gaza, aos quais garantiu que o país ainda não deu a sua última palavra.

Um dia antes, os líderes dos colonatos na Cisjordânia -- palco da morte a tiro de duas jovens britânico-israelitas - avisaram o ministro das Finanças e Segurança, Bezalel Smotrich, que em circunstância alguma aceitariam "compromissos" do Governo sobre a segurança destas comunidades.