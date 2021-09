Primeiro-ministro italiano diz que vacina contra a Covid-19 pode tornar-se obrigatória no país

O primeiro-ministro italiano, Mario Draghi, anunciou que a vacina contra a Covid-19 pode tornar-se obrigatória, numa altura em que os grupos negacionistas têm aumentado no país.

Durante uma conferência de imprensa realizada esta quinta-feira, Draghi foi curto e direto na resposta à pergunta sobre a eventual obrigatoriedade da vacina e possibilidade de inoculação da terceira dose: "Respondo com um sim a ambas as perguntas", disse o primeiro-ministro italiano.





A medida estará ainda dependente da decisão da Agência Europeia de Medicamentos (EMA) e da Agência Italiana do Medicamento (AIFA).

Itália tem já cerca de 70% da população vacinada e tenta cumprir a meta de 80% de inoculados até ao final de setembro. Neste momento, a vacinação é obrigatória no país para trabalhadores da saúde e educação.



Nos últimos dias, têm-se registados alguns episódios de ofensas dirigidas por grupos anti-vacinas a elementos do governo e da Saúde, à semelhança do que aconteceu em Portugal, na visita do vice-almirante Gouveia e Melo ao centro de vacinação de Odivelas.