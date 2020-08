Primeiro-ministro japonês no hospital levanta dúvidas sobre estado de saúde

O primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, deu esta segunda-feira entrada num hospital em Tóquio para efetuar um 'check-up' médico, o que desencadeou especulações sobre o estado de saúde do líder japonês.

A viatura oficial do chefe de Governo foi filmada pelos 'media' locais à chegada ao Hospital Universitário de Keio para "uma inspeção médica regular" que Shinzo Abe efetuou durante as férias, disse um secretário do seu gabinete à cadeia estatal japonesa NHK, de acordo com a agência de notícias espanhola Efe.

No domingo, o ex-ministro das Finanças Akira Amari, considerado muito próximo do primeiro-ministro, disse num programa de televisão local que o chefe do Governo precisava de descansar.