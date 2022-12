Primeiro ministro neerlandês pede desculpa pelo papel dos Países Baixos no tráfico de escravos

O primeiro-ministro neerlandês, Mark Rutte, pediu esta segunda-feira desculpas em nome do seu governo pelo papel histórico dos Países Baixos na escravatura e no tráfico de escravos, apesar de apelos para que adiasse esta declaração.

"Hoje peço desculpa", disse Rutte num discurso de 20 minutos que foi recebido com silêncio por uma plateia convidada no Arquivo Nacional.

O chefe de Governo avançou com o pedido de desculpas apesar de alguns grupos ativistas nos Países Baixos e nas antigas colónias o terem instado a esperar até 01 de julho do próximo ano, no 160.º aniversário da abolição da escravatura.