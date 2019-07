Primeiro-ministro paquistanês vai encontrar-se com talibãs afegãos

O primeiro-ministro paquistanês anunciou, na terça-feira, em Washington, que vai encontrar-se com talibãs afegãos quando regressar ao país, numa tentativa de pôr fim à guerra de quase duas décadas no Afeganistão.

Imran Khan falava na capital norte-americana, na primeira viagem oficial aos Estados Unidos, um dia depois de se ter reunido com o Presidente norte-americano, Donald Trump, na Casa Branca.

"[De regresso ao Paquistão] vou encontrar-me com os talibãs e fazer os possíveis para que eles falem com o Governo afegão", anunciou Khan, acrescentando que também já falou com o Presidente afegão, Ashraf Ghani.