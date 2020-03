Primeiro-ministro sudanês sobrevive a um atentado a bomba em Cartum

O primeiro-ministro sudanês, Abdallah Hamdok, sobreviveu a um ataque a bomba na capital do país, Cartum, anunciou hoje o seu chefe de gabinete, Ali Bakhit, numa mensagem nas redes sociais.

"Ocorreu uma explosão enquanto o carro do primeiro-ministro, Abdallah Hamdok, passava, mas graças a Deus ninguém foi afetado", declarou Bakhit numa mensagem publicada na sua conta na rede social Facebook, citado pela agência de notícia AFP.

De acordo com a agência de notícias Associated Press (AP), a família do primeiro-ministro assegurou que o líder político está em segurança.