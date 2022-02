Primeiro-ministro timorense testa positivo à Covid e adia visita prevista à Austrália

O primeiro-ministro timorense, Taur Matan Ruak, adiou por tempo indefinido uma visita oficial prevista à Austrália depois de ter testado positivo à covid-19, anunciou hoje o seu gabinete em comunicado.

"Taur Matan Ruak solicitou, hoje, terça-feira, um adiamento da visita oficial à Austrália, planeada para quarta-feira desta semana", refere-se na nota.

"O pedido de adiamento tem a ver com motivos de saúde, uma vez que o chefe do Governo e a sua esposa, Dra. Isabel Ferreira, estão positivos com o vírus SARS-CoV-2", explica, referindo que o teste foi realizado na segunda-feira e o resultado foi conhecido hoje.