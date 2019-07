Primeiro robô personalizado ajuda a reabilitar crianças com paralisia cerebral

Um robô que obedece às ordens do cérebro e que permite que as crianças com paralisia cerebral reabilitem as suas articulações individualmente. Este é o desenvolvimento feito pelo Conselho Superior de Investigações Científicas, em Espanha e que está a ser testado no Hospital Niño Jesús, em Madrid.

O objetivo deste design espanhol é agilizar o progresso de reabilitação das crianças com paralisia cerebral, tornando-se numa ferramenta de fisioterapia. Projetado para quem sofre de alterações de postura e de movimento ao caminhar, será também o primeiro neurofisioterapeuta, que deteta a atividade elétrica do cérebro e atua como um sinal de cativação de motores do robô.

A neuroreabilitação permite individualizar a fisioterapia em cada uma das articulações afetadas, todas controladas por uma "torre de controlo".

De acordo com a equipa de realização desta pesquisa, do Hospital em Madrid e do Centro de Automação e Robótica de Pesquisas Científicas, este robô obedece às ordens do cérebro.

Com este robô, as crianças andam mais direitas, sentem menos cansaço e realizam movimentos mais fluídos. Os dados obtidos indicaram que este treino também resulta na diminuição da espasticidade – condição que ocorre devido a outras doenças neurológcas.

Este robô poderá ser uma realidade nos hospitais em 2021, no entanto, apesar desta fisioterapia robótica ser uma ferramenta útil, não será a solução para este problema.