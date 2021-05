Primeiro veículo enviado pela China a Marte começa a explorar o planeta vermelho

O primeiro astromóvel levado pela China até Marte começou este sábado a explorar a superfície do planeta vermelho, uma semana depois de nela ter pousado a sonda em que viajou, anunciaram as autoridades do país asiático.

Segundo a Administração Nacional do Espaço da China (ANEC), o veículo começou a rodar sobre a superfície marciana pelas 14h00 horas de Pequim (03h40 em Lisboa).

A imprensa local destaca que o feito torna a China o segundo país a pousar e operar um robot no quarto planeta do Sistema Solar, após os Estados Unidos, que já transportaram cinco.