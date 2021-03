Primeiros cheques do plano Biden começam a chegar às pessoas este fim de semana

A Casa Banca anunciou na sexta-feira que os primeiros cheques e pagamentos de 1400 dólares (1.172 euros) por pessoa previstos no plano de apoios e estímulos económicos começam a ser recebidos neste fim de semana.

Os primeiros pagamentos são enviados por transferência e "alguns destinatários vão começar a recebê-los no fim de semana e os outros durante a semana", indicaram a secretária do Tesouro e a administração fiscal, em comunicados de imprensa.

O número exato de beneficiários não foi especificado, mas o montante total pode ascender a 400 mil milhões de dólares.

Milhões de norte-americanos, cujos rendimentos anuais são inferiores a 75 mil dólares por pessoa ou 150 mil dólares por casal, vão receber um cheque de 1.400 dólares por adulto e por criança.

O montante é degressivo até 80 mil dólares de rendimento por pessoa e 160 mil por casal. Os que ganham mais não recebem cheque.

As famílias norte-americanas, para responderem à crie provocada pela pandemia do novo coronavirus, já tinham recebido cheques de 1.200 dólares por adulto e 500 dólares por criança, em abril de 2020, e de 600 dólares por pessoa no início de janeiro de 2021

O plano do presidente Joe Biden, que ascende a 1,9 biliões (milhão de milhões) de dólares, foi aprovado pelo Congresso na quarta-feira e promulgado na quinta-feira.

Segundo a Casa Branca, deve permitir criar mais de sete milhões de empregos este ano, tornar os cuidados de saúde mais acessíveis, financiar a campanha de vacinação e reduzir em metade a pobreza das crianças.