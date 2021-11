As autoridades de saúde do Canadá confirmam que foram registados dois casos da variante B.1.1.529 ou Ómicron da Covid-19, em Ontário.



As infeções foram detetadas em cidadãos que viajaram recentemente para a Nigéria, onde contraíram o vírus que trouxeram para o Canadá.





Na sexta-feira, vários países, incluindo o Canadá, anunciaram restrições de viagem para os países do sul da África, onde a variante apareceu pela primeira vez. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a variante foi detetada na África do Sul a 24 de novembro, com o primeiro caso confirmado a aparecer numa amostra de 9 de novembro.