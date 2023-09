Primeiros refugiados de Nagorno-Karabakh chegaram à Arménia

Pelo menos 50 pessoas, consideradas refugiadas da região de Nagorno-Karabakh, chegaram à Arménia, revelaram este domingo fontes oficiais arménias, citadas pela agência Associated Press.

Cerca de trinta pessoas chegaram à região arménia de Syunik, segundo contas do governador daquela região, enquanto outras 23 entraram no país, com ferimentos sofridos no ataque lançado na semana passada pelo Azerbaijão.

A 19 de setembro, o Azerbaijão anunciou o lançamento de "operações antiterroristas" no Nagorno-Karabakh, após a morte de quatro polícias azeris e de dois civis, na sequência da explosão de minas colocadas por "sabotadores" arménios, segundo Baku.