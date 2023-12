A Agência Japonesa de Exploração Aeroespacial (JAXA) anunciou que o módulo lunar, lançado em setembro, com o qual pretende fazer a primeira aterragem do país na Lua, entrou com sucesso na órbita lunar.

O módulo SLIM "entrou com sucesso na órbita lunar a 25 de dezembro de 2023, às 16h51" (07h51 de segunda-feira em Lisboa), anunciou a JAXA, em comunicado.

"A mudança de órbita foi alcançada de acordo com o plano prescrito e a nave espacial está em condições normais", acrescentou.