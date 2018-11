Governo francês recebe 'coletes amarelos' na sexta-feira

Protesto que começou por causa dos impostos sobre combustíveis alargou-se a várias reivindicações políticas.

Por Lusa | 08:03

Os porta-vozes da delegação oficial dos 'coletes amarelos' serão recebidos na sexta-feira pelo primeiro-ministro francês Édouard Philippe, na véspera da terceira etapa da sua mobilização, anunciaram esta quinta-feira representantes do movimento.



Depois de dois representantes terem sido recebidos na terça-feira pelo ministro da Transição Ecológica, Édouard Philippe quer agora um encontro na sexta-feira, às 14h00 (13h00 em Lisboa), indicaram porta-vozes da delegação oficial dos 'coletes amarelos' num comunicado enviado à agência de notícias France-Presse, informação já confirmada pelo Governo.



O movimento dos 'coletes amarelos' surgiu inicialmente como protesto contra o aumento dos combustíveis, mas alargou-se com o descontentamento em relação a várias medidas do Presidente francês, Emmanuel Macron.



"A revisão em baixa de todos os impostos" e a "criação de uma assembleia de cidadãos" para discutir a transição ecológica são algumas das questões que o movimento considera pertinentes.



As exigências incluem ainda a abolição do Senado, a baixa dos encargos patronais e por um aumento dos salários mínimos e das reformas.



Um grupo de oito porta-vozes foi designado na segunda-feira para "estabelecer um contacto sério e necessário" com o Governo e para colocar uma série de exigências em cima da mesa.



Dois deles, os iniciadores do movimento 'coletes amarelos' Priscillia Ludosky e Eric Drouet, foram recebidos na terça-feira, a pedido de Macron, pelo ministro da Transição Ecológica, François de Rugy.



Já Édouard Philippe iniciou esta manhã dois dias de consultas para a "grande concertação", pretendida por Macron para tentar encontrar novas respostas ao movimento de 'coletes amarelos'.



O primeiro-ministro recebe hoje e na sexta-feira os membros do Conselho Nacional de Transição Energética, um órgão consultivo sobre ambiente e energia, que integra 50 membros de diversas origens, desde empregadores, sindicatos e organizações ambientais, até à sociedade civil, eleitos locais e parlamentares.