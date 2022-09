Princesa Diana e Dodi reunem-se 25 anos depois na próxima temporada de 'The Crown'

A quinta temporada da série britânica The Crown vai trazer de volta ao ecrã um dos mais famosos casais dos anos 90, a Princesa Diana e Dodi Fayed. A trama vai recriar a última escapadela do casal com os príncipes William e Harry antes do trágico acidente de 31 de agosto de 1997.Elizabeth Debicki e Khalid Abdalla interpretam o famoso casal durante as férias no Sul de França em julho de 1997, um mês antes do acidente.As gravações da série britânica aconteceram na ilha espanhola de Maiorca, em Saint-tropez, onde o verdadeiro casal ficou a bordo de um super-iate propriedade do pai de Dodi, Mohamed Al Fayed.Aos atores adultos juntam-se Rufus Kampa, de 16 anos, que interpreta o jovem príncipe William e Will Powell como príncipe Harry.As gravações da séria The Crown foram retomadas após uma pausa de apenas dois dias depois da morte da Rainha Isabel II: uma imediatamente após a sua morte a 8 de setembro e uma última segunda-feira para o seu funeral de Estado. Após a notícia da sua morte, Peter Morgan disse: "The Crown é uma carta de amor para ela [a rainha] e não tenho nada a acrescentar por agora, apenas silêncio e respeito".A temporada cinco da série tem estreia marcada para este outono enquanto que a sexta e última deverá ser lançada no próximo ano.