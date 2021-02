Princesa Latifa, desaparecida desde 2018, diz que está "refém numa casa transformada em prisão"

A princesa Latifa Bint Mohammed al-Maktoum, filha do primeiro-ministro dos Emirados Árabes Unidos, Mohammed bin Rashid Al Maktoum, que estava desaparecida desde 2018 após uma tentativa de fuga do país, apareceu agora num vídeo divulgado pela BBC onde diz que se mantém refém numa "casa transformada numa prisão sem acesso a assistência médica".

A princesa Latifa bint Mohammed Al Maktoum tinha sido vista publicamente pela última vez em março de 2018 a bordo de um iate na costa da Índia, antes de ser mantido em cativeiro e quando se preparava para fugir.

Num vídeo publicado pela BBC, no programa "Panorama" a princesa refere "sou uma refém. Esta casa foi transformada numa prisão. Todas as janelas estão lacradas, não posso abrir nenhuma delas... Estou sozinha, em confinamento solitário. Sem acesso a assistência médica, sem julgamento, sem acusação, sem nada".

De acordo com a BBC o vídeo foi gravado pela princesa, escondida numa casa de banho, com a ajuda de uma amiga que conseguiu contactar com Latifa. Tiina Jauhiainen, a amiga da princesa, conseguiu um telemóvel para Latifa, e desde então a princesa gravou muitas mensagens de vídeo, nas quais, "descreveu a prisão em que vive", diz a BBC.

Tiina disse no documentário que está muito preocupada com a amiga: "Ela está tão pálida, não vê a luz do sol há meses. Ela praticamente só sai do quarto para a cozinha".

De acordo com o canal britânico a princesa é vigiada por mais de 30 homens, diariamente, para se manter em cativeiro a mando do pai.