Principal procurador deixa a Operação Lava Jato

O principal Procurador da República da operação anti-corrupção Lava Jato, Deltan Dallagnol, deixou esta terça-feira a força especial que comandava as ações a partir de Curitiba, sul do Brasil. Dallagnol estava à frente da operação desde Abril de 2014, quando ela foi criada, e foi o responsável por denúncias que levaram à prisão dezenas de empresários e políticos acusados de corrupção, entre eles o ex-presidente Lula da Silva e o ex-controlador da construtora Odebrecht, Marcelo Odebrecht, ambos já libertados após cumprirem parte das penas.

O anúncio da saída de Deltan Dallagnol da Operação Lava Jato foi feito através de comunicado enviado às redações ao início da tarde desta terçafeira. De acordo com esse comunicado, foram razões de cunho pessoal que levaram à saída do procurador, a pedido deste, e não os dois processos que enfrenta no Conselho Nacional do Ministério Público por alegados excessos no comando da operação.

Nas redes sociais, Deltan Dallagnol também anunciou de viva voz o seu afastamento da maior operação contra a corrupção já realizada no Brasil, e adiantou o que seria o motivo. Segundo ele, a sua filha, de um ano e dez meses, apresentou inesperadamente um retrocesso na sua evolução, e ele quer dedicar-se totalmente à bebé, para que a sua recuperação seja o mais completa e rápida possível.