Principal suspeito do desaparecimento de Maddie McCann terá raptado e violado outra criança dias antes

Christian Brueckner, o

principal suspeito do desaparecimento da criança inglesa Madeleine McCann, alegadamente "raptou" uma criança e obrigou-a a "praticar atos sexuais com ele" dias antes do desaparecimento de Maddie, segundo documentos do tribunal, citados pelo Daily Mail.O homem, de 46 anos, está atualmente a cumprir uma pena de prisão de sete anos na Alemanha pela violação de uma turista americana de 72 anos no mesmo resort onde Madeleine desapareceu, dois anos antes do seu desaparecimento.Agora, os documentos do tribunal revelaram alegações de que, em abril de 2007, Christian Brueckner raptou uma criança de uma praia antes de a obrigar a praticar atos sexuais, apenas um mês antes de Maddie desaparecer numa estância turística no Algarve.O caso de Madeleine McCann continua a preocupar o mundo 16 anos depois, uma vez que a polícia ainda não conseguiu descobrir a verdade sobre o que aconteceu à menina de três anos que desapareceu a 3 de maio de 2007, quando estava de férias com a família na Praia da Luz, no Algarve.