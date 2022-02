Príncipe André chegou a acordo no processo em que era acusado de violação por Virgina Giuffre

O príncipe André chegou a acordo no processo de assédio sexual interposto por Virgina Giuffre. Os termos financeiros do mesmo não são, no entanto, conhecidos, refere o New York Times O terceiro filho da rainha Isabel II estava acusado por Virgina Giuffre de violação quando ela ainda era menor de idade. Um crime que aconteceu por intermédio do amigo de André, Jeffrey Epstein.O montante que André, de 61 anos, pagará à vítima é confidencial, anunciaram as duas partes num comunicado conjunto. Além desse valor, o príncipe, que foi afastado da vida real, pretende "fazer um donativo substancial" a uma organização que "apoio os direitos das vítimas", acrescenta o mesmo comunicado.Em atualização