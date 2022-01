O príncipe André entregou esta quinta-feira os títulos militares e reais à Rainha isabel II, na sequênciua da acusação que recai sobre si relacionada com abusos sexuais de menores, num esquema de tráfico de menores com fins sexuais liderado pelo milionário Jeffrey Epstein.

A notícia foi confirmada pelo Palácio de Buckingham em comunicado, que adianta que "o duque de York não vai continuar a ter deveres públicos e vai defender-se neste caso como cidadão".





A statement from Buckingham Palace regarding The Duke of York: pic.twitter.com/OCeSqzCP38