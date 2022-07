O príncipe Carlos terá recebido uma doação de 1,2 milhões de euros da família bin Laden, avança o jornal britânico The Times.Segundo o jornal, o príncipe, de 73 anos, encontrou-se com Bakr bin Laden em 2013. Bakr é meio-irmão de Osama, o fundador da Al-Qaeda que esteve por detrás de vários atentados terroristas até ser morto pelas forças especiais dos EUA no Paquistão.O valor vai ser depositado na Fundação de Caridade do príncipe, que segundo o jornal britânico é contra a vontade dos conselheiros.