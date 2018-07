Príncipe Carlos expõe retratos de família inéditos

Foi anunciado, esta segunda-feira, que a partir do dia 21 de julho será possível admirar retratos inéditos da família real. Como forma de celebração do seu 70º aniversário, as obras estarão num local aberto ao público até 30 de setembro.



Os retratos de William e Harry foram pintados à mão pelo artista Nicky Phillipps, em 2009. Até à data as obras apenas eram expostas na residência privada do príncipe Carlos e da esposa Camila.

Também um retrato da Rainha Elizabeth vai estar exposto com as restantes obras no Palácio.





Royal Family portraits chosen by The Prince of Wales will go on display at #BuckinghamPalace this summer in our #PrinceAndPatron exhibition. Marking his 70th birthday, the exhibition brings together over 100 works of art selected by His Royal Highness. https://t.co/mRXsGuCCcH pic.twitter.com/PC3VytVC6z