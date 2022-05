O príncipe Harry e a sua mulher, Meghan Markle, reforçaram a equipa de segurança, contratando Alberto Alvarez, antigo guarda-costas de Michael Jackson. Existem fotos que mostram o príncipe a andar de bicicleta na Califórnia, onde surge acompanhado pelo segurança.

Alberto Alvarez foi quem chamou a equipa de emergência médica quando o cantor morreu, em 2009. Também já trabalhou com outros famosos do mundo da música, entre eles a banda One Direction.