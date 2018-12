Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Príncipe Harry e Megan Markle ameaçados de morte por grupo nazi britânico

Casamento de Harry e Markle está na base das ameaças.

13:00

O Príncipe Harry e Megan Markle estão a ser ameaçados por um grupo britânico neonazi.



De acordo com a imprensa internacional, que refere que as mensagens divulgadas são de caráter muito violento, o grupo neonazi ameaçou Harry por este ter casado com Markle.



Numa das imagens é possível ver mesmo o filho mais novo do príncipe Carlos com uma arma apontada à cabeça, na qual pode ler-se "traidor da raça", segundo avança a BBC.



Este grupo neonazi, que tem o nome 'Atomwaffen Division', foi fundado por um estudante de 21 anos, chamado Andrew Dymock.