Príncipe Harry e Meghan Markle gastam 285 euros no primeiro bolo de aniversário da filha

O príncipe Harry e Meghan Markle, gastaram 285 euros num bolo para celebrar o primeiro aniversário da filha, Lilibet. Claire Ptak, dona da pastelaria Violet Cakes, revelou nas redes sociais que se inspirou no que tinha feito para o casamento do duque e da duquesa, em 2018. Desta vez, o doce foi coberto com creme de morango "especialmente para a Lilibet", afirmou Ptak.

De acordo com o DaliyStar, o jardim da Frogmore Cottage, no Castelo de Windsor, em Inglaterra, foi o local que Harry e Meghan escolheram para celebrar o primeiro ano da filha. A festa discreta decorreu a 4 de junho, durante a primeira viagem do casal ao Reino Unido desde que se mudaram para a Califórnia.

Os duques deixaram o Reino Unido com os filhos Archie e Lilibet no dia seguinte ao da festa. Harry e Meghan regressaram à Califórnia enquanto as celebrações do Jubileu de Platina da rainha ainda estavam a decorrer.