Principe Harry ganha ação judicial contra artigo difamatório no jornal britânico The Mail

O artigo no jornal britânico The Mail sobre a ação judicial do Duque de Sussex contra o Home Office foi difamatório, afirma o Supremo Tribunal, segundo a Sky News.O Príncipe Harry apresentou uma queixa contra a Associated Newspapers Limited (ANL) após o jornal ter publicado uma história sobre uma audiência no Supremo Tribunal sobre o protocolo de segurança quando se desloca ao Reino Unido.O artigo foi publicado em Fevereiro sob o título: "Exclusivo: Como o Príncipe Harry tentou manter em segredo a sua luta legal com o governo por escolta polícial... depois - poucos minutos depois de a história ter sido revelada - a sua equipa de relações públicas tentou dar uma volta positiva à disputa".Numa audiência em junho, foi pedido ao Juiz Nicklin que determinasse o artigo era, ou não, difamatórias.