Príncipe Harry processa dois tabloides por alegadas escutas telefónicas ilegais

O príncipe Harry processou dois jornais tabloides britânicos devido a alegadas escutas telefónicas ilegais, confirmou este sábado o palácio de Buckingham.A imprensa britânica informou na sexta-feira à noite que Harry tomou medidas legais contra os jornais Sun e Mirror.O Palácio de Buckingham confirmou este sábado, numa declaração, que queixas sobre "interceção ilegal de mensagens de correio de voz" foram registadas em nome de Harry.O Palácio recusou-se a acrescentar mais pormenores, "dado que os detalhes das queixas não são ainda públicos".O grupo noticioso News Group Newspapers, dono do Sun, reconheceu a ação do príncipe em tribunal.Estes casos intensificam a luta de Harry contra os tabloides britânicos.No passado domingo, Meghan Markle, casada com Harry e duquesa de Sussex, processou o Mail por suposta violação de direitos autorais e outras violações civis, depois de este jornal ter publicado uma carta que a duquesa escreveu ao pai.