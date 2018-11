Príncipe Harry recebido na Zâmbia com flores de uma menina de nove anos

O príncipe Harry chegou esta segunda-feira ao aeroporto da cidade de Lusaka, capital da Zâmbia, para uma visita oficial de dois dias. As atenções do momento, no entanto, foram desviadas para a reação do príncipe ao ser recebido por uma menina de apenas nove com flores brancas e vermelhas.



O duque de Sussex mostrou-se contente e recebeu o ramo de flores das mãos da criança com um grande sorriso.





Thank you Jane Chawanangwa, aged 9, for the beautiful flowers for The Duke of Sussex, as he arrives in Lusaka at the start of #RoyalVisitZambia pic.twitter.com/9sFW6lNwqt