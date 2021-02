O príncipe herdeiro e governante de facto da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, aprovou o assassínio em 2018 do jornalista Jamal Khashoggi, segundo um relatório dos serviços secretos dos Estados Unidos passado à imprensa, indicou a EFE.



As autoridades disseram que o relatório, do qual a CIA foi o principal contribuinte, avaliou que Mohammed bin Salman aprovou e provavelmente ordenou o assassinato de Khashoggi, cuja coluna no Washington Post criticou as políticas do príncipe.



