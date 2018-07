Príncipe Louis foi batizado sem a presença da rainha

A cerimónia realizou-se esta segunda-feira na Capela Real do Palácio de St. James, em Londres.

17:37

, na Capela Real no Palácio de St. James em Londres, tendo uma duração de 40 minutos, depois de se iniciar às 16h00.



A família real foi filmada ao chegar à cerimónia, e posteriormente divulgada na página oficial do Twitter do Palácio de Kesington. Na frente chegava o príncipe Carlos e a mulher, seguindo-se o Príncipe William com os dois filhos, príncipe George e princesa Charlotte, pela mão.



Chega então o anfitrião príncipe Louis ao colo da mãe Kate, a duquesa de Cambridge. O pequeno príncipe, tal como o pai e os irmãos, vestiu uma réplica do vestido do batizado real, sendo batizado com água do rio Jordão, como é tradição.





Members of the Royal Family arrive at St James's Palace for the christening of Prince Louis. pic.twitter.com/3pDk4D898C — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) July 9, 2018







