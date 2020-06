Príncipe saudita está há mais de 15 anos em coma

Al Walid bin Jalid bin Talal al Saud tinha 18 anos quando sofreu um grave acidente de carro em Londres. Desde então, o príncipe saudita está em coma e a família não permite que seja desligada a máquina que o mantém vivo."Deus é capaz de lhe devolver a vida", afirma a família. O "príncipe adormecido", como é tratado pela família na Arábia Saudita, tornou-se um símbolo na corte saudita. Depois do acidente, foi internado num hospital em Riad e há quatro anos foi transferido para a residência da família.Em janeiro, o irmão de Al Walid negou no Twitter que o príncipe tinha morrido. No ano passado, a família partilhou uma mensagem nas redes sociais onde comemorava o facto do "príncipe adormecido" ter mexido a cabeça."Al Walid está em coma há mais de 15 anos e continua", afirmou uma fonte da família ao LOC, citado pelo El Mundo.O pai jovem, Jaled bin Talal, durante todos estes anos manteve a ideia que o filho poderia acordar e, por isso, nunca deixou que se desligassem as máquinas. "Um dia um milagre acontecesse e ele pudesse recuperar a vida", afirmou.O avô de Al Walid, que morreu em dezembro de 2018, era irmão do atual rei Salmán e foi ministro das Finanças da Árabia Saudita no início dos anos 1960.Esta semana a família sofreu mais um susto. Mohamed, um dos irmãos do príncipe que está em coma, sofreu um acidente de carro.A família partilhou nas redes sociais as imagens de um carro desportivo, de luxo, todo queimado e acidentado. O jovem está bem e divulgou uma fotografia no hospital de braços levantados como sinal de força.