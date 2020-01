Príncipe saudita quis intimidar Bezos com invasão ao telemóvel

O roubo de dados pessoais do telemóvel do patrão da Amazon, Jeff Bezos, está relacionado com a campanha orquestrada pela Arábia Saudita para silenciar o jornalista Jamal Khashoggi e os seus apoiantes, indica uma investigação da ONU.De acordo com os peritos da ONU que investigaram o caso e que confirmaram que o telemóvel de Bezos foi ‘pirateado’ após este receber no WhatsApp um vídeo com ‘malware’ enviado pelo príncipe herdeiro saudita Mohammad bin Salman.O dono da Amazon não foi o único alvo da campanha. Os telefones de quatro outros críticos do regime de Riade foram igualmente pirateados na mesma altura.No caso de Bezos - proprietário do jornal ‘Washington Post’, onde escrevia Khashoggi - grandes quantidades de dados foram descarregadas do seu telefone, incluindo mensagens e fotos íntimas que enviara a uma jornalista com quem mantinha uma relação extramatrimonial, e que mais tarde foram publicadas por um tabloide, levando a um divórcio milionário.O relatório da ONU diz ainda que, seis meses após o roubo dos dados e um mês após Khashoggi ter sido morto por agentes sauditas em Istambul, Bezos recebeu outra mensagem de Salman, desta vez com a foto de uma mulher "muito parecida" com a sua amante, no que a ONU diz ter sido "uma tentativa de intimidação".