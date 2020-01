Príncipe saudita terá pirateado telemóvel do proprietário do The Washington Post

O telemóvel do multimilionário Jeff Bezos, chefe da Amazon e proprietário do The Washington Post, foi pirateado em 2018, depois de receber uma mensagem que terá sido enviada da conta pessoal do príncipe herdeiro da Arábia Saudita, segundo avança o The Guardian.Esta revelação levanta agora várias suspeitas e pode levar a uma nova investigação sobre o que o príncipe herdeiro da Arábia Saudita e o seu círculo mais íntimo estavam a planear nos meses anteriores ao assassinato do jornalista do Washington Post, Jamal Khashoggi, morto em outubro de 2018, cinco meses após o alegado hack ao telemóvel de Bezos.A mensagem encriptada enviada por Mohammed bin Salman conteria um ficheiro malicioso que se infiltrou no telemóvel de Jeff Bezos, segundo resultados da análise forense digital.O proprietário do Washington Post e o príncipe saudita mantinham recorrentemente conversas no WhatsApp, até ao dia 1 de maio, quando o ficheiro se terá infiltrado no telemóvel de Bezos.