Príncipe William confunde fotografia dele próprio com filha Charlotte

O Príncipe William foi protagonista de um momento caricato, esta quarta-feira, no primeiro compromisso do ano em conjunto com Kate Middleton.

Os Duques de Cambridge visitaram o Centro Khidmat, em Bradford, em West Yorkshire, e foram surpreendidos por um bolo com vários momentos da vida de Kate e William, incluindo fotografias de quando o casal real se conheceu, do casamento e do nascimentos dos três filhos.

Mas foi uma fotografia de William, com 10 anos, em 1992, que suscitou a curiosidade. "Sou eu? Não se parece com a Charlotte?", questionou o príncipe.

A duquesa de Cambridge inclinou-se para um olhar mais atento e confirmou - "Parece muito a Charlotte" concordou a duquesa de Cambridge, inclinando-se para um olhar mais atento.

Perante a semelhança evidente das duas fotografias, William reforça: "Esse sou eu? Parece mesmo a Charlotte, é incrível. Temos muitas semelhanças. "

Não é a primeira vez que esta fotografia ganha destaque devido às semelhanças entre pai e filha.

A imagem de Wiliam nos karts tornou-se viral em 2018 depois de uma conta de fãs no Instagram ter chamado a atenção. "Vejam isto e digam se não são parecidos", escreveram na altura.