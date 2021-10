Príncipe William critica viagens espaciais e atira: "grandes mentes devem concentrar-se em reparar o planeta Terra"

Ainda esta quarta-feira, o ator canadiano William Shatner, que se tornou célebre ao interpretar durante quase três décadas o papel do Capitão James T. Kirk na saga ‘Star Trek - O Caminho das Estrelas’, tornou-se o astronauta mais velho de sempre, ao voar para o espaço a bordo de uma cápsula ‘New Shepard’, da empresa Blue Origin, aos 90 anos.

O príncipe William, Duque de Cambridge, criticou as viagens espaciais de milionários, como Jeff Bezos e Elon Musk, e defendeu que a preocupação com o planeta Terra é "crucial"."Precisamos que algumas das melhores mentes do mundo se concentrem em reparar este planeta, não a tentar encontrar o próximo sítio para ir e viver", disse William durante uma intervenção sobre a crise climática, em entrevista à BBC.William mostrou-se receoso com o futuro das próximas gerações e referiu que seria "um absoluto desastre" caso o filho tivesse de defender a temática daqui a 30 anos, pois "era tarde demais"."Estamos a assistir a um crescimento na ansiedade climática. Os mais novos estão a crescer e os futuros deles estão a ser ameaçados a toda a hora. Se não formos cuidadosos, roubamos ao futuro das nossas crianças pelo que fazemos agora. E isso não é justo", afirmou.O Duque de Cambridge sublinhou ainda que o pai, Charles, esteve "à frente do seu tempo" e abordou "as mudanças climáticas, bem no início, antes de alguém pensar que era um tema".