Príncipe William quer voltar a pilotar helicópteros de emergência médica para ajudar no combate ao coronavírus

O príncipe William quer voltar ao NHS (Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido) como piloto de helicóptero de emergência médica com objetivo de ajudar no combate à pandemia de coronavírus.



O duque de Cambridge, de 37 anos, que exerceu a função durante dois anos, fez saber em âmbito privado, durante uma visita a um call center - centro de atendimento - do NHS no início deste mês, que sente falta de o fazer.







"Ele sabe que o país está a fazer o que lhe compete e quer ajudar. Mas é complicado, porque ele foi impedido de trabalhar para se poder tornar membro da realeza", diz ainda a fonte.