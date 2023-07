Príncipe William surpreende clientes e entrega hambúrgueres 'amigos do ambiente' numa carrinha em Londres

O príncipe William surpreendeu o público ao servir hambúrgueres 'amigos do ambiente' numa carrinha, no sul de Londres, Inglaterra. O objetivo da distribuição dos 'Earthshot Burgers' era destacar o trabalho dos vencedores do ano passado de Prémio Earthshot, que o príncipe criou para ajudar a desenvolver soluções para os principais problemas ambientais.

"Já estou a ir", disse o Príncipe enquanto servia os hambúrgueres aos clientes. "Portanto, a caixa em que está prestes a comer é construída por uma empresa chamada Notpla e não há plástico envolvido, eles criaram um revestimento de algas marinhas", acrescentou.

"Os ingredientes dentro do hambúrguer são cultivados numa estufa na Índia de uma empresa chamada Kheyti e, por último, mas não menos importante, a maneira como os cozinhamos foi numa coisa chamada Mukuru Clean Stoves, projetada por uma senhora no Quénia que surgiu com o conceito de reduzir a poluição do ar", explicou William.