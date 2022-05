Príncipe William terá moeda com o seu retrato para celebrar 40º aniversário

diretora de moedas comemorativas

A casa da Moeda Real do Reino Unido anunciou que o 40.º aniversário do Príncipe William, a 21 de junho, será celebrado com uma moeda com o seu retrato no valor de cinco libras.Esta será a primeira vez que o Duque de Cambridge aparece sozinho numa moeda oficial britânica. Do outro lado da moeda, estará cunhada a imagem da Rainha Isabel II, revela o jornal The Telegraph.Clare Maclennan,, disse que o desenho "presta homenagem à maturidade do Príncipe que se tornou um membro da família real, um marido dedicado e um pai amoroso de três filhos".Além da homenagem ao Príncipe William, a casa da Moeda Real vai lançar outras duas moedas de edição limitada. Uma delas, de ouro fino, foi produzida com tecnologia avançada para criar um "acabamento de alto relevo" e uma melhor aparência 3D. A outra tem origem em 1982 - o ano em que o Duque nasceu.