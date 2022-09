Príncipes George e Charlotte despedem-se da bisavó Isabel II

Os príncipes de Gales, Willliam e Kate, não quiseram deixar de fora os filhos Charlotte e George no último adeus à bisavó Isabel II.



Esta segunda-feira o dia foi marcado por várias cerimónias, tendo o príncipe George, de 9 anos, e a pequena Charlotte, de 7 anos, deslocado-se até à Abadia de Westminster, em Londres.



As crianças chegaram no mesmo carro que a mãe, Kate Midleton, e a rainha consorte, Camilla Parker-Bowles.



De vestimenta negra, George mostrou-se com um olhar compenetrado, já Charlotte também de olhar triste apresentou-se com um chapéu negro e um vestido da mesma cor. O filho mais novo dos duques de Cambridge, Louis, de 4 anos, não participou nas cerimónias fúnebres.



No último adeus à rainha milhares de britânicos aplaudiram e atiraram flores à passagem do cortejo.



As imagens estão a comover o mundo e representam milhões de britânicos que choram a morte da monarca, que partiu aos 96 anos.