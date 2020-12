Princípio de acordo na 'bazuca europeia' de 1,8 biliões de euros

Nas vésperas da reunião do Conselho Europeu que começa esta quinta-feira em Bruxelas, parece existir um princípio de acordo entre a Polónia, Hungria e a presidência alemã, para libertar a "bazuca europeia" de 1,8 biliões de euros que vai servir para recuperar a economia da União no período pós-Covid.Na segunda-feira, o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, afirmou: "Acredito que estamos perto de um acordo, que seria uma vitória para a Hungria, a Polónia e também para a União Europeia."Ontem foi a vez de o vice-primeiro-ministro polaco, Jaroslaw Gowin, dizer que "estamos a um centímetro da solução".Mas este otimismo foi contrariado por uma fonte da União Europeia (UE) que adiantou: "Estamos ainda à espera de uma confirmação definitiva."Para Portugal , que substitui a Alemanha na presidência da UE a 1 de janeiro, se não for possível um acordo a 27, então deve seguir-se com um acordo a 25. Um cenário que é possível em termos práticos, "mas constituiria um desastre político para a União", pelo que é encarado mesmo como o último recurso para ultrapassar o impasse, defendeu Augusto Santos Silva, ministro português dos Negócios Estrangeiros.A UE estava a preparar um regulamento que permitia suspender a atribuição do dinheiro aos países que não cumprissem as regras do Estado de Direito (nomeadamente ao nível da independência dos tribunais, liberdade de imprensa e tratamento das minorias).