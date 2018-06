Prisão para polícia homicida

Agente executou jovem caído no chão em Luanda.

Por F.J.G. | 10:20

"O autor dos disparos fica em prisão preventiva e os outros seis agentes do SIC foram postos em liberdade", referiu a PGR.



O caso tornou-se conhecido e causou polémica depois de uma condutora que filmou tudo com o telemóvel divulgar as imagens na Internet. A polícia angolana reagiu e informou, na passada quarta-feira, que já tinha remetido ao Ministério Público o processo envolvendo o agente.



O jornalista Rafael Marques acusou o SIC de ter esquadrões da morte que percorrem Luanda com uma lista de pessoas a abater. Em novembro o SIC negou as acusações.

O agente do Serviço de Investigação Criminal (SIC) que, no passado dia 1, executou a tiro, em Luanda, um alegado assaltante caído no chão vai ficar em prisão preventiva até ao julgamento.A Procuradoria-Geral da República de Angola (PGR) informou ainda que foram constituídos arguidos seis outros agentes que participaram na operação.