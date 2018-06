Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Prisão perpétua para homem que matou mulher com paralisia cerebral

Adrian Jenkins, de 44 anos, condenado num tribunal de Birmingham, em Inglaterra.

19:44

Adrian Jenkins, um homem de 44 anos que fez amizade com uma mulher com paralisia cerebral antes de a espancar até à morte na sua casa para roubar todo o seu dinheiro, está agora em prisão perpétua.



O homem ganhou a confiança de Julie Fox, de 51 anos, e muitas vezes usava a mulher para fazer tarefas domésticas, segundo avança o jornal britânico Metro.



Jenkins, que espancou a mulher até à morte com um objeto afiado a 27 de dezembro de 2017, roubou-lhe entre 200 e 300 euros e tentou causar uma explosão de gás na sua casa, cobrindo o seu rasto depois de guardar o corpo no armário.



O homem foi condenado a prisão perpétua por um período mínimo de 33 anos depois de ter sido considerado culpado de assassinato após o julgamento num tribunal de Birmingham, em Inglaterra.