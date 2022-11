Prisão preventiva para condutor que atropelou manifestantes 'bolsonaristas'

O Tribunal de Justiça de São Paulo decretou esta quinta-feira prisão preventiva para o homem que atropelou quase 20 pessoas na tentativa de atravessar um bloqueio de uma estrada feito por apoiantes do Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro.

De acordo com o portal de notícias Uol, a prisão preventiva foi declarada com a justificação de ter causado "clamor social", no incidente que provocou ferimentos a pelo menos 10 pessoas na quarta-feira.

Ainda de acordo com este portal, o homem disse que estava acompanhado pela mãe dentro do carro e que começou a ser ameaçado e agredido pelos manifestantes. Com medo decidiu avançar e romper o bloqueio.