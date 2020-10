Prisão preventiva para filho acusado de matar a mãe em Cabo Verde

Um homem de 25 anos ficou em prisão preventiva após ser detido pela polícia por suspeitas de assassinar a própria mãe, no município do Porto Novo, na ilha cabo-verdiana de Santo Antão, informou hoje o Ministério Público.

Segundo o comunicado da Procuradoria-Geral da República (PGR), durante o ato de levantamento do cadáver de uma mulher, de 55 anos, encontrado na localidade de Ribeira Brava, concelho do Porto Novo, na ilha de Santo Antão, "o Ministério Público recolheu indícios suscetíveis de integrarem a prática de um crime de homicídio agravado em concurso real efetivo com um crime de atentado contra a integridade de cadáver e um crime de detenção de arma".

Durante a investigação, que inicialmente contou com a colaboração da Polícia Nacional, foram identificados dois homens suspeitos, tendo o Ministério Público ordenado a sua detenção fora de flagrante delito.

Após serem submetidos ao primeiro interrogatório judicial, o tribunal decretou como medida de coação a prisão preventiva ao filho, "por existirem indícios fortes da prática de um crime de homicídio agravado em concurso real efetivo com um crime de atentado contra a integridade de cadáver e um crime de arma".

Já ao outro homem, amigo do filho da mulher, foi-lhe aplicada como medida de coação a apresentação periódica às autoridades e termo de identidade e residência, "por existirem indícios fortes da prática de um crime de atentado contra a integridade de cadáver em concurso real efetivo com um crime de arma".

O Ministério Público informou ainda que o processo continua ainda sob investigação por parte da Polícia Judiciária e encontra-se em segredo de justiça.