Prisão preventiva para homem suspeito de enviar cartas com material explosivo ao governo espanhol

do país a retirar o apoio à Ucrânia.

Centro de Satélites da União Europeia





O homem responsável por enviar seis cartas-bomba a instituições espanholas, nomeadamente ao Governo, vai ficar em prisão preventiva, foi anunciado esta sexta-feira.De acordo com o jornal El Mundo, o juiz atribuiu ao arguido a responsabilidade por quatro crimes de terrorismo, sendo dois deles de terrorismo agravado, pelos envios das cartas ao primeiro-ministro e à ministra da Defesa, Margarita Robles e outro pela utilização de dispositivos explosivos inflamáveis para fins terroristas.A resolução explica que a escolha dos destinatários monstra a sua intenção em "perturbar seriamente a paz pública", transmitindo a mensagem de que se estaria a lidar com ações levadas a cabo por pessoas ligadas à Rússia. O indivíduo pretendia ainda "forçar as autoridades públicas do país a absterem-se do apoio demonstrado a favor da Ucrânia face à agressão russa".Segundo um magistrado, citado pela Reuters, o homem procurou pressionar as autoridadesO suspeito, detido esta quarta-feira, enviou seis envelopes com dispositivos explosivos a alvos como o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, a embaixada da Ucrânia em Madrid, escritórios do governo espanhol, oe a embaixada dos EUA entre 24 de novembro e 2 de dezembro. Na sequência dessas tentativas de ataque uma pessoa ficou ferida.